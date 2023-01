Măsuri draconice împotriva mafiei deșeurilor. Transporturile, monitorizate la sânge Atat importurile de deșeuri, cat și transportul intern al acestora vor fi monitorizate la sange de catre autoritați. Guvernul a modificat ordonanța privind regimul deșeurilor și a introdus condiții mult mai dure atat pentru firme, cat și pentru persoanele fizice. Amenzile au fost majorate pana la 60.000 de lei, iar pedeapsa cu inchisoarea a fost […] The post Masuri draconice impotriva mafiei deșeurilor. Transporturile, monitorizate la sange first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

