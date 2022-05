Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989 a fost adoptata cu vot final in Camera Deputatilor, miercuri. Propunerea legislativa prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului «Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania». ”Dupa mai…

- Un incendiu puternic a izbucnit joi dupa-amiaza la fosta fabrica de tigari a omului de afaceri Zaher Iskandarani, care a fost dat in urmarire internationala, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru contrabanda cu tigari. Una dintre halele fabricii care se afla in localitatea…

- Pachetul de masuri pentru populatie intitulat „Sprijin pentru Romania”, ce urmeaza sa fie prezentat, luni, de liderii coalitiei, cuprinde, printre altele, Programul „Family start” – garantarea unui credit in valoare de maxim 75.000 lei, in proportie de 80% de catre stat si Programul national „Student…

- The leadership of the Romanian Liberal Party set in motion a mechanism aimed at replacing party leader Florin Cițu in an Extraordinary Congress on April 10th. The party’s first-vice presidents reportedly invited Florin Cițu to resign, but he refused. All PNL county organizations, except those from Constanța,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul acestei zile in 21 de judete si in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 10.00 – 20.00, temporar, vantul va avea intensificari local in Moldova…

- Un jurnalist spaniol aflat la granița dintre Polonia și Ucraina, pentru relatari, a fost arestat pe o perioada de 90 de zile, sub acuzația de spionaj in favoarea serviciului militar de informații rusesc GRU. Acesta risca o pedeapsa de pana la 10 ani de inchisoare. Un comunicat al Agenției Poloneze de…

- Liderul AUR George Simion a vrut sa intre peste membrii Comisiei comune de control a SRI, care l-a audiat, marți dupa-amiaza, pe directorul SRI, Eduard Hellvig. El a fost chemat la sedinta Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra…

- Parchetul Tribunalului Cluj face audieri intr-un dosar imens, in care aproximativ 1.000 de angajați ai MAI – pompieri, jandarmi și polițiști, ar fi implicați intr-o ampla rețea de falsificare și inșelaciune cu tichete de vacanța. Surse judiciare din cadrul Parchetului Tribunalului Cluj au declarat ca…