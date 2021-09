In incercarea disperata de a-i determina pe liberalii aflați la guvernare sa ințeleaga situația extrem de grava cu care se confrunta populația, sindicaliștii de la Cartel Alfa vor sa ”sparga” congresul PNL. Astfel, cateva zeci de oameni se vor infiltra printre participanții la alegerile pentru șefia partidului și vor imparți fluturași cu revendicarile sindicale, sperand […] The post Masuri disperate. Sindicaliștii ”sparg” congresul PNL first appeared on Ziarul National .