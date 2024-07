Autoritațile din Slanic Moldova au intervenit rapid pentru a gestiona prezența unei ursoaice și a celor trei pui ai sai in zonele frecventate de turiști. O echipa de intervenție a Primariei, folosind o cușca speciala, a reușit sa captureze animalele dupa 35 de zile de monitorizare și urmarire intensa, informeaza TVR Info. Ursoaica și puii […] Articolul Masuri de urgența in Slanic Moldova: Capturarea și relocarea unei ursoaice și a trei pui apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane .