- Autoritatile judetului Buzau au decis joi sa ceara spijinul armatei pentru a monta in urmatoarele zile un pod de pontoane peste raul Buzau, pentru a prelua traficul usor de pe podul de la Maracineni, intrat deja in reabilitare. Tot pentru a fluidiza traficul pe artera care leaga Capitala de Moldova,…

- Se anunta luni de calvar pentru soferii care vor sa tranziteze podul de la Maracineni peste raul Buzau pentru a ajunge in Moldova. Podul nou a intrat in reabilitare de miercuri pentru a prelua tot traficul in momentul cand se va lucra intens la celalalt pod, metalic, care necesita lucrari ample de consolidare.…

- Elevii din mediul rural pot circula gratuit cu autobuzele Trans Bus in baza unui abonament subvenționat de Primaria municipiului Buzau. Hotararea a fost luata de consilierii municipali in ședința CLM de joi. Pana in prezent, de acest avantaj beneficiau doar elevii cu reședința in municipiul Buzau. Elevii…

- Autoritațile locale anunța investiții importante in infrastructura de drumuri din municipiul Buzau. Intr-un mesaj postat pe Facebook, primarul Constantin Toma vorbește despre semnarea contractului de finanțare pentru cele 43 de strazi de pamant, urmand ca in luna martie sa demareze efectiv lucrarile…

- In ultima perioada, consumul de droguri si etnobotanice a devenit o problema spinoasa la nivelul judetului Buzau. Un deces si mai multe prezentari la UPU, i-a determinat pe factorii de decizie si care au posibilitatea sa ia masuri sa se aseze la discutii si sa caute masuri de prevenire a consumului…

- Autoritatile buzoiene sunt ingrijorate de modul in care se va desfasura traficul rutier pe podul de la Maracineni, incepand din martie, atunci cand efectiv vor incepe lurarile de reabilitare a obiectivului. Asta, chiar daca zece politisti se vor afla la cele doua capete ale podului, care face legatura…