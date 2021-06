Liderul CJT, Alin Nica, a anunțat, vineri, in urma unor discuții cu principalii actori din domeniul turismului, invațamantului preuniversitar și universitar timișean, decizia inființarii unor clase HoReCa in Faget, Sannicolau Mare, Recaș, Buziaș, dar și școli de vara. Acestea se doresc a fi soluții pentru turismul timișean. Industria ospitalitații din județ și regiune acuza lipsa forței […] Articolul Masuri de sprijinire a industriei ospitalitații in Timiș. Se inființeaza clase de profil la cateva licee din județ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .