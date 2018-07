Stiri pe aceeasi tema

- 80 de jandarmi, 60 de politisti si 6 echipaje ISU vor asigura masurile de ordine publica la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, la care vine si fiul presedintelui Siriei. ”Va participa (Hafez al – Assad – n.r.) la activitati exact ca ceilalti copii”, spune seful ISJ Cluj. Peste…

- Un efectiv de 80 de jandarmi si 60 de politisti va asigura securitatea celor 615 participanti la Olimpiada Internationala de Matematica din Cluj-Napoca. Printre acestia se va numara si fiul presedintelui Siriei, Hafez al-Assad.

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate, transmite Mediafax. Surse locale au declarat…

- Sursa foto: edu.ro Fiul președintelui Siriei, Bashar al–Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internaționala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al țarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate. Surse locale au declarat,…

- Surse locale au declarat luni, corespondentului MEDIAFAX, ca Hafez al –Assad a fost prezent si anul trecut la Olimpiada Internationala de Matematica la editia gazduita de orasul brazilian Rio de Janeiro.”Hafez al – Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, va participa ca si…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate, transmite corespodentul MEDIAFAX.…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate.

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate, transmite corespodentul MEDIAFAX.