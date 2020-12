Masuri de siguranta pentru bunul mers al unei firme Pe langa angajati competenti si motivati, un plan de afaceri bine pus la punct si incadrarea in bugetul prestabilit, pentru bunul mers al unei firme, trebuie luate anumite masuri de siguranta. Niciun om de afaceri nu isi permite riscul de pierdere a documentelor, actelor sau a bunurilor de valoare, drept urmare sa isi puna businessul in pericol. De aceea, pentru a se asigura ca activitatea zilnica a companiei nu este perturbata si totul se desfasoara conform planului, se impun anumite investitii. Iata cateva sfaturi utile.



Sisteme de alarma si supraveghere



Orice firma are nevoie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie preia ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, anunta Romania TV. 10 persoane au murit intr-un incediu la Spitalul din Piatra Neamt. Cele 10 victime erau pacienti.…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a facut o cerere pentru dezinfectarea spatiilor existente in sediul institutiei. "Mentionam faptul ca acest caz este unul singular la nivelul institutiei noastre, iar, in momentul de fata, niciun alt angajat al Ministerului Culturii nu este suspect de a fi…

- De ultima ora! Se inchid centrele comerciale din Baia Mare (VIVO MALL, VALUE CENTER și AUSHOPPING). Vezi in ce zile vor avea activitate Masuri pentru prevenirea și limitarea infecției cu noul Coronavirus in județul Maramureș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in ședința…

- Ordinul comun al ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne privind stabilirea unor masuri de sanatate publica necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor, intrunirilor, actiunilor aferente campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acest an a fost publicat…

- "La data de 29 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie *CUG, n.r.) au identificat trei barbati, cu varste cuprinse intre 33 si 36 de ani, toti din municipiul Iasi, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in…

- Indonezia a declarat marti ca o noua atractie turistica in zona Parcului National Komodo nu ameninta soparlele gigantice, dupa ce o fotografie care arata un dragon de Komodo langa un santier de constructii a strarnit un val de reactii negative, relateaza dpa. Indonezienii au criticat pe retelele de…

- Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor…

- Cercetarile vor fi efectuate in continuare de catre procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Tribunalul Constanta a decis azi ca tanara de 22 de ani, din Constanta, acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate, sa ramana in spatele gratiilor.…