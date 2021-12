Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea estimata a numarului de pasageri pe fluxul de plecari internationale, de pana la 100% fata de perioada anterioara, a impus masuri de crestere a capacitatii de procesare la Aeroportul Henri Coanda, anunta luni Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.

- In contextul numarului mare de pasageri care tranziteaza Aeroportul Otopeni in perioada sarbatorilor, Compania Naționala Aeroporturi București a transmis, luni, mai multe recomandari celor care urmeaza sa plece in perioada urmatoare. Li se recomanda pasagerilor sa vina și cu trei ore mai devreme. Cresterea…

- Cum se va face testarea anti-Covid in perioada Sarbatorilor de Iarna, la Spitalul Județean de Urgența Alba. PROGRAMUL laboratoarelor Cum se va face testarea anti-Covid in perioada Sarbatorilor de Iarna, la Spitalul Județean de Urgența Alba. PROGRAMUL laboratoarelor Testarea la cerere a pacienților,…

- CNAB a anunțat ca in urma acordului incheiat cu DSP a fost dublat, in cursul saptamanii, numarul de angajați la punctele de verificare a declarațiilor pe proprie raspundere, obligatorii pentru cei mai mulți dintre pasagerii care sosesc in țara.De asemenea, in condițiile creșterii puternice a traficului…

- Politia de Frontiera a suplimentat numarul personalului planificat la controlul documentelor de calatorie in punctele de trecere, astfel incat peste 3.800 de politisti de frontiera vor desfasura zilnic, la nivelul intregii tari, misiuni de supraveghere si control la frontiera de stat a Romaniei, a informat…