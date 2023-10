Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski ar putea veni in Romania in ziua de 10 octombrie 2023. Oficial, aceasta vizita nu este deocamdata confirmata. Neoficial, surse politice din Romania susțin ca liderul ucrainean va avea o scurta vizita la București, unde se va intalni cu președintele Klaus Iohannis,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat in prima vizita in Romania de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. Aceasta ar fi programata marți, in 10 octombrie. Zelenski ar veni la București pe fondul sprijinului constant al Romaniei pentru Kiev in criza cerealelor, urmand sa se intalneasca…

