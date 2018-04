Masuri de securitate mai stricte pentru cei care calatoresc in SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care doresc sa calatoreasca cu avionul pe in interirorul granțelor Statelor Unite vor trebui sa respecte masuri de securitate și mai stricte, incepand din aceasta vara. Astfel, alimentele transportate in bagajele de mana trebuie scoase, inainte sa treaca prin controlul cu raze X. Autoritatea…

- Mai multe state membre UE au anuntat vineri, la Bruxelles, ca iau in calcul sa adopte in zilele urmatoare masuri la nivel national impotriva Rusiei, precum expulzari de diplomati, in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic.

- In aceasta editie, continuam prezentarea "Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Galati", supus dezbaterii publice de catre Primaria Galati, si despre care am mai relatat AICI , AICI si AICI , cu obligatiile organizatorilor manifestarilor culturale sau sportive…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind…

- Guvernul austriac a hotarat sa se ocupe mai indeaproape de ordinea public, cum a promis in campania electorala. Așa ca a adoptat un pachet de securitate care include și masuri criticate de unii, pentru ca intra prea adanc in viața intima a austriecilor.

- Comunicat de Presa Masuri stricte de securitate la Eurovision! In atenția participanților! Primaria Municipiului Turda aduce la cunoștința tuturor, faptul ca pentru Semifinala Eurovision din Salina Turda s-au luat