- Autoritatile le cer cetatenilor sa evalueze singuri daca se incadreaza in definitia de caz suspect si sa se inregistreze la DSP, daca nu au fost luati in evidenta la intrarea in tara. Nimeni nu explica ce inseamna „Caz suspect“.

- In Galati sunt in acest moment trei persoane in carantina, dupa ce tocmai ce au sosit din Italia cu un microbuz unde se afla o buzoianca de se pare ca a intrat in contact cu un bolnav de coronavirus. Alte 17 persoane, revenite din China au iesit din carantina recent.

- Acest apel este unul umanitar in vederea prevenirii multiplicarii și raspandirii Coronavirusului, o campanie de informare și nu de panicare a populației. Pentru binele comunitații odobestene, a localitaților limitrofe, pentru binele tuturor, facem un apel catre persoanele care calatoresc dinspre Italia,…

- Romanii care vin din regiunile italiene afectate de coronavirus trebuie sa completeze scurte chestionare. Calatorii trebuie sa isi lase numerele de telefon si adresa de e-mail la care pot sa fie gasiti. Pasagerii sunt obligati sa raspunda la patru intrebari, scrie Mediafax.Romanii care se…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- „Pana in prezent, nu sunt raportate de catre autoritațile italiene cazuri de cetațeni romani simptomatici cu noul coronavirus. In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național, din cauza dinamicii calatoriilor cetațenilor romani…

- Autoritațile din Romania iau tot mai multe masuri pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Astfel, dupa ce doua persoane au fost plasate in carantina intr-o locație secreta din București, iar controalele din aeroporturi au fost insaprite, acum, persoanele care vin din China, pe la punctele de trecere…

