Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu, fost mijlocaș la Dinamo, a prefațat derby-ul dintre Dinamo și FCSB și a pus ca-și dorește un rezultate de egalitate. Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport.…

- Dinamo și FCSB se lupta azi in ultimul Derby de Romania din Liga 1, dar meciul nu-l intereseaza pe Dan Petrescu, antrenorul liderului CFR Cluj. Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV…

- Dinamo și FCSB lupta azi, de la ora 20:00, in Derby de Romania. Meciul se va juca pe Arena Naționala, de la ora 20:00, și va fi liveTEXT, video și foto GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și TV DigiSport. Intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, acordat in urma cu mai mulți ani, Gica…

- Dinamo și FCSB se infrunta azi in Derby de Romania, iar Mihai Stoica i-a ironizat pe rivali intr-o postare pe Facebook. Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Dupa ce…

- Mircea Lucescu (74 de ani) a prefațat derby-ul Dinamo - FCSB, care va avea loc maine, 16 februarie, la ora 20:00, pe Arena Naționala.Il Luce crede ca echipei FCSB ii lipsește un mijlocaș cu personalitate, de tipul lui Mihai Pintilii."Dinamo iși pune speranțele in Fabbrini, care s-a detașat in ultimul…

- Casele de pariuri merg pe mana lui Gnohere ca va inscrie cel puțin un gol in Derby de Romania, impotriva formației de la care a venit la FCSB și impotriva careia a mai inscris. Harlem Gnohere a fentat cantonamentul de iarna al roș-albaștrilor, dar a urmat un program de pregatire de la antrenorul sau…

- Dinamo și FCSB se intalnesc duminica, de la 20:00, in primul derby al anului. „Cainii”au pregatit un echipament special pentru meciul de pe Arena Naționala. Dinamo e pregatita de marele meci. Suporterii anunța un spectacol deosebit, aproximativ 30.000 de bilete fiind deja vandute, iar conducerea clubului…

- Peluza Nord anunta o atmosfera incendiara la derby-ul Dinamo - FCSB, chiar daca nu va veni cu steaguri. DINAMO FCSB BILETE. Cat costa si de unde cumperi tichete la derby-ul Dinamo - FCSB "Așa cum am repetat incepand cu 2015, Peluza Nord va respecta alegerea fiecarui membru al peluzei…