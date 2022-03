Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si vicepresedintele Statelor Unite, Kamala Harris, sustin, de la 15.30, declaratii de presa comune, in contextul razboiului din Ucraina, in urma intrevederii pe care au avut-o.

- Kamala Harris a fost adesea prima femeie care a ocupat anumite funcții. Uneori, este numita "Obama feminin". Asemeni fostului președinte, Kamala Harris este metisa telegenica, și-a petrecut o parte din copilarie in strainatate, in Canada.

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, vine maine in Romania! Face un turneu de forta, sa dea un semnal de susținere a statelor de pe Flancul Estic al NATO in fața agresiunii Rusiei.

- Politia Capitalei le recomanda conducatorilor auto ca vineri, intre orele 12.00 – 17.00, sa evite deplasarea pe DN 1, in contextul in care vor fi instituite o serie de masuri generate de vizita la Bucuresti a vicepresedintelui Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris. „Autoritatile implicate au in…

- Casa Alba a confirmat, vineri, vizita vicepreședintelui Statelor Unite, Kamala Harris, in Romania și Polonia care va avea loc intre 9 și 11 martie, in contextul invaziei rusești in Ucraina. ”Vizita vicepreședintelui va demonstra puterea și unitatea Alianței NATO și suportul USA pentru flancul estic …

- Casa Alba discuta activ despre o posibila vizita a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si in Romania, pentru a arata solidaritatea Statelor Unite ale Americii cu aliatii din Europa de Est, in contextul razboiului din Ucraina, spun surse de la Washington citate de publicația

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut o convorbire telefonica cu vice presedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris.In cadrul dialogului, a fost analizata situatia de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei. Vice presedintele SUA a transmis multumiri…

- Prin decizia oficiala de retragere a vaccinarii obligatorii impotriva coronavirusului in marile companii din SUA, administrația Joe Biden a luat act de hotararea Curții Supreme care a blocat un ordin in acest sens al președintelui, relateaza AFP, citata de Agerpres . Decizia a fost anunțata printr-un…