Comitetul județean pentru Situații de Urgența intrunit in ședința extrardinara online a dispus masuri restrictive pentru comunele Comanești și Vulturești aflate in scenariul roșu. La Vulturești rata de infectare este de 3,13 cazuri la mia de locuitori iar la Comanești de 4,10 la mie. Masurile intra in vigoare de vineri, 11 februarie.