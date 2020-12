Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar Romania a fost lovita din plin de cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, ci și țarile vecine. Noi restricții se vor aplica și in Bulgaria, incepand de vineri. Noile masuri au fost anunțate de ministrul Sanatații bulgar, Kostadin Anghelov.

- Poliția din Berlin a revocat permisiunea pentru un protest impotriva noilor restricții anti-pandemice din cauza faptului ca manifestanții au refuzat sa poarte maști. Au fost folosite tunuri de apa pentru a dispersa mulțimea care se stransese in fața Porții Brandenburg, relateaza The Guardian.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți o conferința de presa la Palatul Cotroceni, dupa o ședința in care au fost evaluate masurile luate pe timp de pandemie, ședința la care au participat premierul Ludovic Orban, miniștrii Sanatații și Apararii, șeful DSU, Raed Arafat, managerii unor spitale…

- Europa a inregistrat, saptamana trecuta, o creștere cu 43% a deceselor provocate de COVID-19, conform unui anunț facut de Organizația Mondiala a Sanatații, informeaza CNN.Comparativ cu saptamana precedenta, Europa a inregistrat, in ultimele șapte zile, o creștere cu 22% a noilor cazuri de coronavirus…

- Romania se afla pe locul 30 in lume din punctul de vedere al numarului infectiilor, Dupa ce in primavara inchiderea granitelor si instaurarea carantinarii la nivel national parea solutia agreata la comun de majoritatea tarilor lumii pentru a opri raspandirea pandemiei, al doilea val al infectarilor…

- Noi masuri intra in vigoare astazi in Italia, in incercarea de a stopa cresterea brusca a numarului de cazuri de coronavirus. Salile de fitness, cinematografele si teatrele se inchid, iar restaurantele si barurile isi vor incheia programul la ora 18:00. Italienii au crezut ca au invins virusul, dar…

- In bilantul de joi, ministerul Sanatatii din Italia a raportat 83 de morti, in timp ce la terapie intensiva au fost internati in ultimele 24 de ore 47 de persoane infectate cu coronavirus, numarul total al celor internati la ATI fiind de 586. Citeste si OMS a facut un anunt care ne da fiori:…

- Dupa ce Israelul a anunțat ca intra in carantina pentru a doua oara de la inceperea pandemiei de COVID-19, Cehia impune din nou restricții pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Autoritațile din Cehia vor lua din nou masuri restrictive dupa ce s-a inregistrat record de 2.139 de persoane…