- Institutul Național de Sanatate Publica a publicat masurile de relaxare, acestea fiind postate pe site, sambata la pranz. Documentul este destul de mare, are 13 pagini și este structurat pe mai multe ca p itole , in funcție de activitatea domeniului care urmeaza sa fie redeschis dupa 15 mai. Documentul…

- Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparența decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgența. Toate observațiile și propunerile celor interesați pot fi transmise la adresa de mail [email protected] Anexa 1…

- ata, mai jos, aceste propuneri: Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile competente privind reluarea activitații in domenii specifice dupa incetarea starii de urgența Anexa 1 Reguli de organizare și desfașurare a activitaților de ingrijire personala in…

- Institutul National de Sanatate Publica a stabilit regulile de organizare și desfașurare a activitaților de ingrijire personala in spațiile special destinate. Este vorba despre frizerii, saloane de coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica.Accesul la aceste servicii se realizeaza cu programare prealabila,…

- Coada la piața s-a format sambata dimineața, in Iași, fara ca oamenii sa-și ia masuri elementare de protecție. Pentru ca in interior s-au limitat vizitele la 100 de cumparatori, coada s-a intins afara. Oamenii, in majoritate de varsta a III-a, nu purtau maști și nu pastrau minima distanța de un metru…

- Accesul vizitatorilor in sediul Primariei Suceava, probabil cea mai tranzitata instituție din municipiu, a fost restricționat de joi dimineața, fiind impuse o serie de masuri speciale, pentru limitarea raspandirii coronavirusului.Tocmai de aceea, in fața instituției s-au format grupuri de oameni, ...