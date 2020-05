Măsuri de relaxare - propuneri: Angajaţii care lucrează în birourile deschise vor purta obligatoriu măşti Angajatii care lucreaza in birourile deschise vor purta ''obligatoriu'' masti (medicale/ non-medicale), care pentru o protectie eficace trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul si se vor izola la domiciliu in cazul in care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata), potrivit propunerilor privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta, publicate sambata pe site-ul INSP.



Potrivit documentului, angajatii se vor izola la domiciliu in cazul in care au venit in contact…

Sursa articol: agerpres.ro

