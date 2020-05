Măsuri de relaxare - propuneri: Accesul în mijloacele de transport este condiţionat de purtarea obligatorie a unei măşti Accesul in mijloacele de transport este conditionat de purtarea obligatorie a unei masti medicale sau non-medicale, care sa acopere gura si nasul, iar numarul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumatate din capacitatea maxima de transport a autovehiculului si cu respectarea distantei de minimum un metru intre calatori, potrivit propunerilor privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta, publicate sambata pe site-ul INSP. Potrivit sursei citate, angajatii vor fi instruiti sa ramana acasa daca au fost expusi direct la virus si/ sau prezinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

