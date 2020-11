Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Cehia redeschide resturantele și magazinele neesențiale datorita scaderii infecțiilor cu COVID-19, a anunțat ministrul Sanatatii, Jan Blatny, citat de Reuters. Numarul clienților...

- Guvernul din Cehia va permite de joi redeschiderea restaurantelor si a magazinelor neesentiale, in contextul in care actualul val al pandemiei de coronavirus scade, a anuntat duminica ministrul Sanatatii, Jan Blatny, potrivit Reuters. Cehia va reduce nivelul de risc de la 4 la 3 (pe o scara pana la…

- Ziarul Unirea Franta relaxeaza restrictiile dupa scaderea numarului de infecții cu coronavirus. Magazinele se redeschid Dupa aproape o luna de carantina care a facut ca numarul de contaminari zilnice cu COVID-19 sa scada pana la 12.450 de cazuri, comparativ cu peste 60.000, cat se inregistrau la inceputul…

- In piețele, magazinele, centrele comerciale, restaurantele și salile de sport din capitala urmeaza controale inopinate in aceste zile, in legatura cu creșterea numarului de persoane infectate cu Covid-19 in municipiul Chișinau, pentru a se verifica masurile de sanatate publica aplicate.

- Patru centre de plasament pentru persoane cu dizabilitați din țara vor fi dotate cu echipamente de protecție impotriva COVID-19. Lotul in valoare de circa 600 de mii de lei a fost donat de guvernul Cehiei.

- Regiunile Italiei vor fi impartite in functie de raspandirea coronavirusului, incepand de vineri, in zone rosii, portocalii sau galbene. Pana pe 3 decembrie, intra in vigoare si restrictii la nivel national, cum ar fi interzicerea circulatiei pe timp de noapte. In toata tara, locuitorii nu vor mai putea…

- Cehia, țara europeana cea mai afectata de cel de-al doilea val al pandemiei - inregistreaza recorduri de cazuri noi și e prima la mortalitatea COVID -, se vede nevoita sa masuri extreme in lupta cu noul coronavirus. Cu un personal medical depașit de situație, autoritațile au decis sa trimita in spitale,…

- DECIZII….Autoritatile vasluiene, intrunite in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, au luat o serie de noi masuri pentru prevenirea raspandirii virusului Covid-19. Concertele, demonstratiile, activitatile culturale si artistice cu o participare numeroasa raman in continuare interzise, in schimb…