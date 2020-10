Măsuri de protecție suplimentare la Metrou. Ce se pregătește „Metrorex informeaza ca, in contextul evolutiei riscului de imbolnavire cu COVID 19, dar și a urgențelor medicale inregistrate in 07.10.2020, pe data de 09.10.2020, la sediul Metrorex a avut loc o intalnire la care au participat reprezentanti ai Brigazii de Politie pentru Transport Public, cei ai Politiei Metrou, ai firmelor de paza la metrou, precum si reprezentantii Metrorex. In sfarșit o veste buna! Vom avea nu unul, ci doua vaccinuri pana la sfarșitul anului In cadrul intalnirii s-a evaluat modul de acționare existent, astfel: - Se acționeaza zilnic, in schimburi, cu 24 de agenți de poliție,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

