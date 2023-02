Stiri pe aceeasi tema

- Trei statii seismice si cinci GPS au fost instalate in localitatile Lelesti, Runcu, Pestisani si Baltisoara, dupa cutremurul de marti cu magnitudinea de 5,7 din judetul Gorj, in vederea cercetarilor privind procesul de desfasurare a cutremurelor si efectele produse de acestea, a anuntat Institutul National…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, joi, ca au fost inregistrate 315 replici ale cutremurului cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj. "In urma evenimentelor seismice din ultima perioada, din zona seismica Gorj, Oltenia, INCDFP a trimis specialisti in zona pentru…