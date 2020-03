Măsuri de precauţie la FC Viitorul Epidemia de coronavirus continua sa afecteze fotbalul și da peste cap planurile financiare ale cluburilor din Liga 1. Prosport.ro anunta ca FC Viitorul a decis sa le injumatațeasca salariile fotbaliștilor, iar jucatorii care vor fi infectați cu coronavirus vor fi amendați. De asemenea, clubul va avea și posibilitatea sa le rezilieze contractele fotbaliștilor in orice moment. Inclusiv managerul tehnic Gheorghe Hagi si-a luat masuri ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 și in data…

- "Stam in casa si ne odihnim. Liniste si pace. (…) Cred ca acest sezon e compromis pentru toti. Trebuie gandit foarte serios ce facem pentru de la anul incolo. Aceasta criza va aduce multe minusuri si va trebui sa analizam bine. Eu cred ca lucrurile sunt mult mai importante cum vom arata din urmatorul…

- Efectele concrete ale crizei generate de epidemia de coronavirus se vor simti inclusiv pe parcursul lunii mai, afirma Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, anunța MEDIAFAX.Ministrul german al Economiei, Peter Altmeier, a declarat marti ca nu se va incheia rapid criza epidemica, astfel…

- Guvernul japonez a aprobat marti un proiect de masuri pentru 'stare de urgenta' care le permite autoritatile sa ceara izolarea si sa rechizitioneze cladiri pentru a le folosi ca spitale in vederea intaririi luptei impotriva epidemiei de coronavirus, cu cinci luni inainte de Jocurile Olimpice,…

- Romanii aflati pe nava Diamond Princess se pregatesc sa se intoarca acasa. Dupa doua saptamani de carantina, 500 de pasageri urmeaza sa fie debarcati si adusi, ulterior, in tara. 88 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate astazi la bordul vasului.

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca numarul infectarilor cauzate de coronavrius s-a stabilizat, dar este nevoie de multa precauție, pentru ca epidemia "poate merge in orice direcție"Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara „extrem de multa…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters.

- Epidemia de coronavirus care a inceput sa se extinda in lume si care mobilizeaza autoritatile sanitare internationale baga in repaus formatia Cirque du Soleil care a anuntat anularea "pana la noi ordine" a tuturor reprezentatiilor la Hangzhou, in China, scrie AFP, citata de news.ro."Autoritatile…