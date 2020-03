Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere evoluția situației epidemiologice determinate de creșterea numarului cazurilor de imbolnavire prin infecții respiratorii acute și gripa in unitațile de invațamant, precum și atenționarile Ministerului Sanatații și ale Ministerului Afacerilor Externe referitoare la riscul infectarii cu…

- Agitația provocata de extinderea coronavirusului a ajuns și la Poșta Romana. Astfel, deși se știe ca microorganismul nu poate rezista mai mult de cateva ore pe suprafețele unde, eventual, a ajuns, administrația companiei a decis luarea unor masuri care sa elimine sentimentele de nesiguranța vizavi de…

- Nici n-am apucat sa ne tragem aerul dupa pesta porcina africana, ca alta pacoste se apropie de noi. Este vorba de virusul gripei aviare, care deja s-a facut simțit in zona UE din care facem parte și noi. In aceste condiții, veterinarii bacauani au intrat deja in alerta, luand masuri de profilaxie și…

- *PSD a depus amendamente la Legea bugetului de stat pentru majorarea pensiei minime, creșterea salariilor profesorilor, alocari suplimentare de fonduri pentru spitale și finanțarea orașelor și comunelor! In conformitate cu masurile luate in ultimii trei ani de guvernare, PSD continua sa fie preocupat…

- Sambata, 14 decembrie, Clubul de Șah „Balta Albastra”, in colaborare cu pensiunea cu același nume din comuna Letea, a dat startul in concursul de șah activ „MEMORIAL DORU MIRON‟, ediția a II-a. Concursul va avea loc in zilele de 14 și 15 decembrie și face din Bacau o veritabila capitala a acestui sport…

- In Romȃnia anului 2019, comunitați intregi traiesc in teroare, avertizate incontinuu de alerte “extreme” sa nu iasa din casa pentru ca satul este sub asediul ursului. La Rucar, in județul Arges, nu unul, ci cel puțin 8 ursi, infricoseaza toata colectivitatea: ursii forțeaza intrarea in țarcuri, in stȃna,…

- • proiect educațional județean Momente de inalta traire romaneasca, ieri, 6 decembrie, la șezatoarea organizata de Școala Gimnaziala „Emil Braescu” din comuna Magura, activitate coordonata de prof. Doinița Vasiloiu, directorul unitații de invațamant, in cadrul concursului județean „Comorile neamului…

- 2020 este anul Olimpiadei de la Tokyo. Iar sportul bacauan spera ca la Jocurile Olimpice din capitala Țarii Soarelui Rasare sa rasara și… Soare! Alexandru Nicolae Soare. „E principalul meu obiectiv. Voi avea mai multe concursuri in prima jumatate a anului viitor la care sper sa fac baremul de participare…