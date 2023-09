Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște va juca pe stadionul „Eugen Popescu” meciul cu Gloria Buzau, ce va conta pentru etapa a treia a Ligii a 2-a. Roș-albaștrii au anunțat cand se vor pune in vanzare biletele pentru aceasta partida și ce preț au. Meciul se va disputa marți, 22 august, de la ora 19.00. Disputa cu Gloria…

- Chindia Targoviște nu mai are antrenor și staff tehnic, aceștia au fost demiși miercuri seara de catre președintele Andrei Cordoș dupa o ședința fulger la stadionul Eugen Popescu, la intoarcerea echipei de la Blejoi, unde Chindia Targoviște s-a impus clar, 5-0, in turul 3 al Cupei Romaniei. Pana in…

- Chindia Targoviște- CSA Steaua București,scor 1-1,in cadrul primei etape din Liga 2, pe Stadionul „Eugen Popescu” The post Chindia Targoviște- CSA Steaua București,scor 1-1 first appeared on Partener TV .

- Astazi, in etapa 1 a Ligii 2, Chindia Targoviște intalnește pe CSA Steaua București, ora: 21.00, Stadion Eugen . Luni seara, Chindia Targoviște și-a prezentat lotul care ne va duce in Liga I! „Sa le fim alaturi și sa le uram succes jucatorilor noștri! Chindia! Victorie!”, a transmis președintele CJ…

- Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica (58 de ani), a anunțat ca peste 22.000 de bilete au fost vandute pentru partida de duminica seara, contra lui CFR Cluj, de pe stadionul Steaua. FCSB - CFR Cluj, duel din etapa #4 a Superligii, se joaca in Ghencea, duminica, 6 august, de la 21:30, liveTEXT…

- La data de 30 iunie spre 1 iulie a.c., aproximativ 70 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanta au efectuat o razie in municipiul Navodari, pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta publica si…

- Miercuri, 07 iunie 2023, incepand cu ora 18.00, pe Stadionul Viitorul Onești din comuna Bogdanești, va avea loc partida de fotbal dintre echipele AFCS Viitorul Curița – CS Sportul Onești, in cadrul Ligii IV. Pentru desfașurarea in condiții de ordine și siguranța publica a acestui eveniment sportiv,…