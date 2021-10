Măsuri de limitare a răspândirii noului coronavirus de luni #CoVID-19 Masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus de luni #CoVID-19 Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. De luni, masca de protecție devine obligatorie peste tot, noaptea vor putea circula doar vaccinații și cei care au trecut prin boala. Școlile intra în vacanța doua saptamâni. Sunt interzise nunțile și alte evenimente private, cluburile și barurile se închid, iar participarea la activitați este condiționata de certificatul verde. Acestea sunt o parte din masurile de limitare a raspândirii noului coronavirus stabilite ieri de Comitetul Național pentru Situații… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

