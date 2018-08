Măsuri de criză. Achiziții de grâu masive în Turcia Cresterea preturilor si colapsul lirei au determinat Turcia sa acceseze pietele internationale pentru a-si asigura aprovizionarea cu grau si a contracara inflatia provocata de preturile la alimente, in cadrul eforturilor autoritatilor de la Ankara de a redobandi controlul asupra economiei, transmite Bloomberg. Autoritatea de stat pentru cereale din Turcia, TMO, intentioneaza sa organizeze licitatii internationale pentru a cumpara grau, a declarat un oficial de la TMO, precizand ca achizitiile vor fi facute imediat dupa sarbatoarea nationala Bayram de saptamana aceasta. Cotatiile la grau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

