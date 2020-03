Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul RAJA S.A. s-au dispus noi masuri de protecție a securitații și sanatații personalului, dar și a abonaților, ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, dupa ce a fost decretata starea de urgența. Astfel, incepand cu data de 17 martie 2020, in intreaga arie de operare, programul structurilor…

- Primarul general Ion Ceban a prezentat, in aceasta dimineața, situația la nivelul mun. Chișinau, in contextul desfașurarii acțiunilor de prevenire a infecției cu Covid-19. Edilul a anunțat ca majoritatea angajaților Primariei și serviciilor municipale vor lucra de acasa, iar persoanele in etate, cele…

- La nivelul RAJA S.A. s au dispus noi masuri de protectie a securitatii si sanatatii personalului, dar si a abonatilor, ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, dupa ce a fost decretata starea de urgenta.Astfel, incepand cu data de 17 martie 2020, in intreaga arie de operare, programul structurilor…

- Ziarul Unirea IPJ Alba: Masuri și recomandari pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cauzate de CORONAVIRUS Inspectoratul de Poliție Județean Alba recomanda cetațenilor sa evite vizitele la sediile unitaților de poliție, daca acest lucru nu este absolut necesar. Petițiile pot fi transmise…

- Comunicat. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a anunțat masurile luate in vederea prevenirii sau tratarii eventualelor cazuri cu infecție Coronavirus, in județul Arad. Facem...

- Conducerea salinei Praid a luat decizia efectuarii dezinfectiei in baza de tratament si in autobuzele cu care circula turistii, dar si limitarea accesului in subteran, daca va fi nevoie, ca masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus. "In prima faza vom face dezinfectie in toata baza de tratament:…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea au aprobat azi, 24 februarie, ldquo;Planul de masuri pentru prevenirea raspandirii infectiei cu CORONAVIRUS COVID 19 la nivelul judetului Tulcea".De asemenea, a fost aprobata folosirea spatiilor destinate carantinarii persoanelor cu inalt…

- Pentru combaterea raspandirii infectiei cu noul coronavirus (2019-nCov), la aeroportul „Henri Coanda" a fost elaborat un plan de masuri comun cu Ministerul Sanatatii, Directia pentru Sanatate Publica si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, anunta reprezentatii aeroportului. „Acest plan de…