Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a XXIX-a editie a Festivalului National de Teatru care se desfasoara la Bucuresti intre 18 si 27 octombrie vor fi prezentate cele mai bune spectacole care au fost puse in scena de teatre bucurestene si din tara, printre care si teatrele german si maghiar din Timisoara si teatrul din Arad.…

- Circulația pe DN7 este complet blocata, in momentul transmiterii acestei știri, intre localitațile Șoimoș și Milova, din județul Arad din cauza unui grav accident de circulație in care sunt implicate un TIR și un autoturism. The post Accident grav in vestul tarii. O mașina a fost spulberata de TIR:…

- Cel mai mare magazin Peek & Cloppenburg din vestul țarii s-a deschis saptamana trecuta in Iulius Town Timișoara, primul proiect mixt care ofera regiunii cea mai mare suprafața de retail din afara Capitalei, de 120.000 de mp. Peek & Cloppenburg le ofera clienților o gama variata de haine și accesorii.…

- O persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier produs astazi, in jurul pranzului, pe DN7.Evenimentul rutier a avut loc in judetul Arad, in... The post Accident grav in vestul țarii: Coliziune intre doua camioane appeared first on Renasterea banateana .

- A fost publicat un adevarat clasament al mitei în spitalele din țara noastra! Sinteza realizata are în vedere date colectate prin raspunsul afirmativ la întrebarea &"Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau

- ADVERTORIAL. Un nou retailer completeaza oferta de shopping din Iulius Mall Timișoara. GRID, magazinul multibrand cu profil sportiv, și-a deschis porțile odata cu inaugurarea Iulius Town, ansamblul mixt care integreaza centrul comercial.

- Al doilea showroom din vestul țarii este amplasat pe Strada Independenței nr. 3, din Oradea și se intinde pe o suprafața de 210 metri patrați. Investiția totala se ridica la 100.000 de euro, iar clienții vor fi intampinați de atmosfera specifica Miele , aparatura fiind functionala, astfel incat clientii…

- Scriam deunazi despre situația taierilor ilegale cu atori neidentificați de la Ocolul Silvic Mehadia iar lucrurile nu se opresc aici, in privința... The post Lemn in valoare de peste 4 miliarde, confiscat in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .