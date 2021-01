Măsuri anti-pandemie luate în avioane: Mâncarea, băutura, ziarele şi revistele sunt interzise Mancarea, bautura, ziarele si revistele sunt interzise in timpul zborurilor interne din Thailanda. Noile reguli anti-pandemie au intrat in vigoare pe 31 decembrie 2020, conform CNN. Companiile aeriene care nu respecta reglementarile risca sanctiuni, avertizeaza Autoritatea de Aviatie Civila din Thailanda. „Timpul de igienizare dupa fiecare oprire este extrem de scurt, deoarece operatorii de zbor tind sa faca cea mai rapida schimbare posibila si cred ca este putin probabil sa poata curata bine toate aceste materiale. Materialele de lectura neesentiale ar crea un risc mai mare de expunere la virus”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

