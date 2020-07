Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, in mai multe județe din țara, datorita numarului mare de persoane infectate cu noul coronavirus, s-a decis obligativitatea purtari maștii de protecție și in spațiul public, pe strada. Populația Iașiului cu maștile pe fața obligatoriu pe strada Dupa anunțarea noului numar de infectari…

- Unele restricții au fost reintroduse in sudul Spaniei. In regiunea spaniola Andaluzia, purtarea maștii a devenit obligatorie atat in ​​spații deschise, cat și in spații inchise și indiferent daca se poate menține sau nu distanța fizica de 2 metri. Masura se aplica chiar și pe plaje și la piscine, unde…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi autoritatile ungare au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta…

- Masca obligatorie pe strada și in toate spațiile publice! Este masura aplicata pe fondul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in mai multe regiuni din Turcia. Autoritațile spun ca numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor.

- Cei care folosesc transportul in comun in Anglia vor fi obligati sa poarte masca sau cel putin sa-si acopere fata din 15 iunie, cu scopul de a evita transmiterea noului coronavirus, a anuntat joi ministrul Transporturilor, Grant Shapps, scrie AFP, potrivit news.ro."Trebuie sa fim atenti pentru…

- Ordinul Ministerului Sanatații și al Ministerului Afacerilor Interne care prevede ca este obligatorie purtarea maștii de protecție in orice spațiu public inchis a fost publicat in Monitorul Oficial, la doua zile de la emitere, anunța HotNews. Documentul are mai multe modificari fața de forma inițiala,…

- Ministerul Afacerilor Interne a prezentat o propunere cu un set de masuri care ar putea intra in vigoare incepand din 15 mai, cand va intra in vigoare starea de alerta. Sunt propuneri care vizeaza deplasarea intre localitati, care se va face doar in anumite conditii, iar suspendarea zborurilor si inchiderea…

- Profesorul Horea Mihai Badau spune ca virusul care provoaca boala COVID 19 se transmite prin picaturi de saliva, in schimb virusul din capetele noastre se transmite cand trece cineva pe langa tine și respira, fara masca sau cand cineva respira spre tine la o distanța de 1,5 metri in hipermarket,…