Măsuri ale CJSU Ilfov pentru Brăneşti şi Domneşti, după creşterea incidenţei COVID-19 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus o serie de masuri care urmeaza sa se aplice incepand de joi in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a ajuns miercuri la 2,22, respectiv 2,28 la mia de locuitori. Printre masurile adoptate de CJSU Ilfov se numara: * in spatiile publice, piete, targuri, balciuri, talciocuri, statii pentru transportul in comun, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie; * este obligatorie purtarea mastii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

