Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații precizeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, triajul epidemiologic…

- Ordin al ministrului sanatații și ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2

- Ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului, pe perioada starii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru,a aprobat Ordinul Comun MS-MAI privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta, anunța Grupul de Comunicare…

- Masca devine un accesoriu obligatoriu in spațiile publice inchise și in transportul in comun incepand cu 15 mai. Anunțul facut chiar astazi de șeful statului aduce insa și o veste buna: dupa aceasta data, autoritațile vor ridica parțial restricțiile de circulație,

- Purtarea maștilor de protecție va deveni obligatorie in Bulgaria. Masura intra in vigoare duminica și este menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada sarbatorilor pascale, conform Agerpres.Guvernul de la Sofia doreste ca purtarea mastii sanitare in locurile publice sa fie…

- Consiliul Local Siret a hotarat, in data de 5 aprilie a.c., ca purtarea maștii de protecție este obligatorie in spațiile publice de pe raza orașului Siret – magazine, piețe, farmacii, instituții publice etc., precum și in preajma acestora și in zonele aglomerate in care distanța de protecție ...