Măsură șoc. Se privatizează, pe șest, fondurile publice de sănătate Federația Solidaritatea Sanitara avertizeaza ca proiectul de hotarare de guvern inițiat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate nu face decat sa deschida posibilitatea privatizarii treptate a fondurilor publice de sanatate. Aceasta cere scoaterea din actul normativ a dreptului unitaților private de a stabili dupa bunul plac tarifele serviciilor medicale prestate pentru care beneficiaza de […] The post Masura șoc. Se privatizeaza, pe șest, fondurile publice de sanatate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

