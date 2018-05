Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite intr un accident produs luni la iesirea din Timisoara spre Lugoj, pe DN6, in urma coliziunii dintre un microbuz inmatriculat in Dolj si un autoturism, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Timis, Aurora Voicila. Potrivit…

- Un tren de calatori in care se aflau 400 de persoane, care circula pe ruta Timisoara – Bucuresti, a lovit un TIR, sambata, in judetul Timis, mecanicul fiind ranit usor, iar locomotiva avariata. Traficul feroviar este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful Serviciului Siguranta…

- Procurorii DIICOT si politistii de la Combaterea Crimei Organizate Timisoara au facut, vineri, 15 perchezitii intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de tigari aduse din Serbia. Noua persoane au fost ridicate si sunt audiate la sediul DIICOT Timisoara. Politistii si procurorii…

- Sapte persoane au murit dupa ce vehiculul in care se aflau a cazut in raul Bistrita. Numeroase echipaje se afla in continuare la fata locului, incercand sa dea de urma a altor doua persoane care se aflau in microbuz. Autoritatile incearca sa stabileasca si cauza accidentului, iar una dintre primele…

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe DN 2 E85 in afara municipiului Ramnicu Sarat, catre Vrancea. A avut loc un impact intre trei vehicule, iar la acest moment sensul de mers catre Vrancea este blocat. Potrivit primelor informatii, trei persoane au fost ranite. La fata locului au fost directionate…

- Probleme in Mehedinți din cauza ninsorii abundente. Un drum județean este inchis, iar șase persoane care se aflau in doua mașini au ramas inzapezite pe un drum comunal, intr-o zona de padure. Șase persoane care ramasesera inzapezite pe Drumul Comunal 22 din comuna Livezile, intr-o zona de padure, au…

- Un numar de patru persoane au fost retinute, miercuri, pentru 24 de ore, in urma audierilor care au avut loc la sediul DIICOT Timisoara, dupa perchezitiile efectuate in judetul Timis pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de migranti, transmite corespondentul MEDIAFAX.