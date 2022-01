Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Rusu (31 de ani), golgeterul lui CS Mioveni, va fi indisponibil o luna și jumatate dupa ce a fost accidentat de portarul Mihai Eșanu (23) in amicalul din urma cu 4 zile cu Dinamo, 0-2. Rusu a fost izbit in prima repriza de Eșanu, care a ieșit intarziat pe o centrare. Cu ochiul stang desfigurat,…

- Situația medicala a fotbalistului accidentat de Mihai Eșanu in amicalul Dinamo - CS Mioveni 0-2 nu e una imbucuratoare. Bogdan Rusu (31 de ani), golgeterul argeșenilor, va fi indisponibil o luna și jumatate, transmit oficialii clubului pentru GSP. ...

- Dinamo a pierdut primul amical din aceasta iarna, 0-2 cu CS Mioveni. La primul meci sub comanda lui Stoican, „cainii” au fost surclasați de contracandidata la retrogradare, intr-o partida in care noul antrenor al roș-albilor a incercat sa ruleze cat mai mulți jucaori. Nervii și momentele delicate n-au…

- Tristețe mare la Pitești in aceasta seara, dupa ce FC Argeș a fost invinsa pe teren propriu de o echipa aflata in zona retrogradarii, sub CS Mioveni in clasament. De altfel, primarul Ion Georgescu de la Mioveni a venit increzator la meci, sperandintr-un ajutor de la primarul Gentea și FC Argeș, care,…

- Despre ultimele trei meciuri, doua egaluri și o victorie pentru CS Mioveni, dar și despre urmatoarele trei confruntari ale echipei galben-verde, precum și despre prestația FC Argeș din ultimul timp, primarul Ion Georgescu ne-a declarat: ”Prestația din ultimele trei meciuri este o bucurie, deoarece echipa…

- Intrebat despre infrangerea drastica a CS Mioveni de la Craiova, scor 5-2, primarul Ion Georgescu s-a aratat destul de dezamagit. Edilul a declarat pentru Jurnalul de Argeș: ”In primul rand, trebuie sa spunem ca primul gol al Craiovei a fost din ofsaid. Același asistent care a validat golul din ofsaid…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Invitatul din aceasta dimineața este Leonard Naidin, fost mijlocaș care a activat la echipe precum Politehnica Timișoara, FC Bihor Oradea, Dinamo, sau CS Mioveni. In 2009, a parasit campionatul Romaniei pentru formația azera Neftchi…

- Ion Georgescu, primar al orașului Mioveni: ”Ordinul 2.103 emis de Ministerul Sanatații pe 12 octombrie 2021 conține o serie de medicamente pentru tratamentul COVID și pentru prevenirea spitalizarii și a deceselor. Daca acest protocol este bun acum, inseamna ca era la fel bun și in lunile iulie-august…