Stiri pe aceeasi tema

- Elevul care a murit dupa prabusirea partiala a cladirii internatului din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a fost gasit cu ajutorul unui caine de cautare al salvamontistilor. Acestia au folosit si o drona cu termoviziune in incercarea de a-l gasi.

- Patru elevi au fost prinși sub daramaturi, luni, 18 decembrie, dupa ce cladirea internatului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit parțial, a anunțat ISU Harghita. Toți patru au fost scoși de sub daramaturi, insa unul dintre ei nu a putut fi resuscitat și a fost declarat mort. Cladirea,…

- Un perete al internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc s-a prabusit. Mai multi elevi au fost prinsi sub daramaturi. Unul dintre aceștia, in varsta de 17 ani, a murit. Au fost extrase inițial trei victime, una conștienta, una semiconștienta și una in stare grava. Au fost informații ca…

- In urma incidentului care a avut loc luni, 18 decembrie 2023, de la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut publica și prima reacție despre cele intamplate. Iata declarațiile Ministrul Educatiei, Ligia Deca!

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Un perete al internatului Liceului Tamași Aron, din Odorheiu Secuiesc, s-a prabușit, luni. Sunt cel puțin 5 copii minori care au fost surprinși sub daramaturi, dintre care unul se afla in stare grava. Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut primele declarații dupa tragedia petrecuta…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anunțat ca anul viitor este posibila o majorare cu 20% a salariilor din invatamant, care se va realiza in etape, ceea ce va conduce la venituri mai mari cu peste 50% fata de luna iunie a anului curent, potrivit Agerpres. „Am avut anul acesta o crestere medie de 30%.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, vineri, ca anul viitor este posibila o majorare cu 20% a salariilor din invatamant, care se va realiza in etape, ceea ce va conduce la venituri mai mari cu peste 50% fata de luna iunie a anului curent."Am avut anul acesta o crestere medie de 30%. Exista ordonanta…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, anunța noi masuri pentru toți elevii din Romania, ca urmare a unei decizii de a preveni purtarea sau folosirea obiectivelor periculoase in școli. Persoane specializate vor discuta cu minorii, printre altele, și despre infracțiunile comise pe internet și consumul de droguri.…