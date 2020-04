Bruce Eggeling, consilier paroh din Lower Heyford, Oxfordshire, a luat aceasta decizie dupa ce a constatat ca exista zone inguste pe trotuarele din sat.

Concret, oamenilor li se recomanda sa mearga in sens invers acelor de ceasornic, in zonele in care exista bucle de 1 mila (aproximativ 1,60 km), respectiv in sensul acelor de ceasornic in zonele in care buclele masoara 2,5 mile (aproximativ 4 km).

In plus, localnicii sunt sfatuiti sa pastreze o distanta de 2 metri. Eggeling a spus ca oamenii care merg prin sat urmeaza indicatoarele. „Ne supunem legii in Lower Heyford. Cred ca…