Măsură în fața sancțiunilor: băncile rusești, pline de miliarde de dolari cash Bancile din Rusia au importat in decembrie bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, potrivit agenției ruse de rating ACRA. Agentia apreciaza ca este vorba de o masura preventiva in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale, in contextul crizei din Ucraina. Importurile […] The post Masura in fața sancțiunilor: bancile rusești, pline de miliarde de dolari cash first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

