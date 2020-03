Măsură fără precedent: transportul în comun, limitat drastic începând de astăzi Primaria a adoptat ieri o masura fara precedent: transportul public local va functiona doar in anumite intervale orare incepand de astazi. Astfel, conform municipalitatii, in intervalul 8:00 - 15:30, tot parcul auto al CTP (autobuze si tramvaie) va fi in depouri si garaje. Anterior, timp de trei ore (5:00 - 8:00) transportul local va functiona in conditii normale. Dupa-amiaza, activitatea de transport local va fi reluata in intervalul 15:30 - 18:00. Ulte (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

