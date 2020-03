Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat o masura fara precedent – municipiul Suceava și opt comune limitrofe intra in carantina pe perioada starii de urgența. Evoluția cazurilor din județul Suceava, denistatea cazurilor, riscul raspandirii infecțiilor (…) au facut ca, in aceasta seara, sa luam – instituirea masurii de carantinare a municipiului Suceava, a mai […] Articolul Masura fara precedent – municipiul Suceava și opt comune, in carantina. Restul județului, zona de protecție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .