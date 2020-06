Măsură dură luată în China, din cauza noului coronavirus. 400.000 de oameni băgați în carantină, sub supraveghere Autoritațile din China au decis sa reinstaureze o izolare stricta in apropiere de Beijing, dupa o creștere a cazurilor de infectare cu coronavirus. Restricțiile au intrat in vigoare in Anxin, provincia Hebei și vizeaza aproximativ 400.000 de oameni, informeaza BBC.Pentru a evita un al doilea val, chiar și micile creșteri sunt luate foarte in serios de autoritațile de sanatate din China. Autoritațile au anunțat ca Anxin va fi „complet inchisa și controlata”. Doar lucratorii esențiali au voie sa paraseasca locuințele, in timp ce un membru al gospodariei are voie sa iasa o data pe zi pentru a face… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa apariția pandemiei in China la sfarșitul anului trecut, China a reușit sa țina sub control coronavirusul, insa, pentru a evita un al doilea val, chiar și micile creșteri sunt luate foarte in serios de autoritațile de sanatate din țara. Citeste si: China acuza Europa de raspandirea valului…

- China a reinstalat o izolare stricta in apropiere de Beijing, care a afectat aproximativ 400.000 de oameni, dupa o creștere a cazurilor de coronavirus. Restricțiile au intrat in vigoare in provincia Hebei, langa capitala, anunța BBC.

- Autoritațile din capitala Chinei au luat rapid masuri, dupa raportarea mai multor cazuri de infectare cu noul coronavirus la Beijing. Totul, de teama ca nu cumva sa apara situații de genul celor cu care s-a confruntat, lunile trecute, Wuhan-ul. Aproximativ 850 de zboruri catre și din capitala chineza…

- Departamentul de Comerț al Statelor Unite a anunțat vineri ca va adauga 33 de companii și alte instituții chineze pe lista neagra datorita încalcarii drepturilor omului și pentru a raspunde îngrijorarilor legate de dezvoltarea armelor de distrugere în masa și a altor activitați militare,…

- Prim ministrul australian, Scott Morrison, ceruse in prealabil o ancheta internationala care sa investigheze cauzele aparitiei pandemiei coronavirus si felul in care aceasta s-a raspandit in intreaga lume. Totul pe fondul acuzatiilor venite din tot mai multe state, in special cele din Uniunea…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters.

- Kim Myong, care deținea un rol important in guvernul de la Phenian, spune ca este "minciuna absurda" sa pretindem ca țara nu are cazuri de coronavirus și ca, foarte probabil, numarul adevarat "depașește imaginația". "China a lansat o ampla campanie internationala pentru a contesta originea…

- Mai multe actiuni judiciare colective impotriva administratiei din China au fost lansate deja in Statele Unite. Inițiatorii solicita daune materiale de mii de miliarde de dolari pentru efectele pandemiei.