Stiri pe aceeasi tema

- Italia a anunțat inchiderea tuturor școlilor și universitaților din cauza raspandirii coronavirusului, deoarece numarul morților in toata țara a crescut la 79. Guvernul a ordonat inchiderea salilor de clasa din toata țara pana la jumatatea lunii martie, a informat agenția de știri Ansa. Școlile și universitațile…

- Decizie drastica in Italia, generata de epidemia de coronavirus. Guvernul Italiei a decis, miercuri, in urma unei sedinte, inchiderea tuturor scolilor si a universitatilor de pe teritoriul tarii. Masura intra in vigoare de maine si este valabila pana pe 15 martie, scrie BBC News.Decizia executivului…

- David Sassoli, președintele Parlamentului European, a anunțat, luni, ca va suspenda accesul vizitatorilor timp de trei saptamani in interiorul instituției, ca o masura preventiva impotriva coronavirusului, relateaza Reuters.In schimb, activitatea parlamentara va continua, dar seminariile, evenimentele…

- Unsprezece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Celebrele cazinouri din Macao vor fi inchise pentru cel puțin doua saptamani. Masura a fost luata de catre autoritați pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.Conform AFP, aceasta decize vine ca urmare a confirmarii in fosta colonie portugheza a celei de-a zecea persoana infectata cu noul virus…

- Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Masura este luata in conditiile epidemiei de coronavirus din China si nu se aplica pasagerilor care calatoresc cu pasaportul israelian sau…