Măsură drastică a băncii centrale a Turciei. Lira țării se apreciază puternic Banca a crescut dobanda la operațiunile repo pentru o saptamana (dobanda perceputa de banca centrala bancilor comerciale la banii imprumutați acestora) la 24%. Aceasta inseamna o creștere de 11,25 puncte procentuale dupa luna aprilie. Masura este menita sa franeze caderea lirei turcești, potrivit Reuters. Decizia a venit in pofida opoziției manifestate de președintele Turciei care a spus ca inflația ridicata a fost cauzata de politicile eronate ale bancii centrale. Aceasta a spus ca evoluțiile inregistrate de prețuri prezinta riscuri asupra prognozelor privind inflația, in pofida unei cereri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

