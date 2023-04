Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD…

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

- Amendament adoptat de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor: folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul școlii sunt interzise.

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a decis, vineri, la dezbaterea proiectului legii invatamantului preuniversitar, ca elevii din invațamantul obligatoriu sa poata fi exmatriculați in situatii grave.

- Exmatricularea elevilor a fost reintrodusa in Legea educației. Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a decis, vineri, la dezbaterea proiectului legii invatamantului preuniversitar, ca elevii din invatamantul obligatoriu sa poata fi exmatriculati in anumite situatii grave.Amintim ca, proiectul…

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a decis, vineri, la dezbaterea proiectului legii invatamantului preuniversitar, ca elevii din invatamantul obligatoriu sa poata fi exmatriculati in situatii grave.