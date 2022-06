Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani pe litru, timp de 3 luni. Jumatate din aceasta suma va fi decontata de la buget. Compensarea se va aplica direct la pompa și va aparea și pe bonul fiscal.

- Prem-ministrul Nicolae Ciuca a spus joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca are datoria de a proteja cetațenii și mediu de afaceri și a cerut ministerelor de Finanțe și al Energiei sa verifice elementele de preț la carburanți.

- India a anuntat, sambata, ca interzice exporturile de grau, la numai cateva zile dupa ce preconiza un nivel record al livrarilor anul acesta. Masura luata din cauza caniculei, care a afectat recolta, ar putea duce la o scumpire a graului pe plan mondial, dupa ce piata interna a inregistrat deja cotatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca, in sedinta de Guvern, va fi adoptata o ordonanta de urgenta prin care se va aloca suma de 1,77 miliarde de lei pentru compensarea cresterii preturilor materialelor de constructii. „Acest pachet de 1,77 miliarde de lei face parte din pachetul total de 5,2 miliarde…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptat, in baza unei hotarari luate ieri in coalitie, un act normativ prin care va fi suplimentat bugetul programului national Anghel Saligny, cu aproximativ 15,5 miliarde lei, 10 miliarde lei urmand a fi destinati constructiei…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, dupa reuniunea sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, de la Sofia, ca ”Rusia este acum cea mai serioasa amenintare pentru securitatea noastra comuna” și ca este nevoie de o aparare mai puternica pentru o descurajare mai eficienta. Premierul…

- Premierul Nicolae Ciuca, a plecat, luni, la Sofia, unde a fost intampinat de catre prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, la Boyana Residence. Intalnirea are loc in contextul reuniunii sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, gazduita de prim-ministrul bulgar. Nicolae…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobat acordul privind acordarea ajutorului nerambursabil de 100 de milioane de lei, pentru Republica Moldova. Ciuca a spus ca acordul este principalul element de sprijinire a eforturilor Republicii Moldova de dezvoltare durabila.…