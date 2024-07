Stiri pe aceeasi tema

- Neil Lennon (53 de ani), antrenorul Rapidului, a fost extrem de suparat la finalul meciului pierdut de echipa lui impotriva celor de la Petrolul, scor 0-1, in runda cu numarul #3 din Superliga. Giuleștenii s-au vazut invinși in confruntarea de la Ploiești, dupa de Berisha a reușit sa marcheze in poarta…

- Primarii vor asigura, la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale, „spații interioare”, in apropierea secțiilor de vot, pentru „staționarea” membrilor birourile electorale, in vederea depunerii sacilor cu voturi, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența care va fi aprobat, astazi, in ședința…

- „Cred ca e rostul MAI și Ministerului Justiției sa gaseasca o soluție. Eu voi veni cu o modificare așa cum am anunțat la ordonanța, in maxim 72 de ore sa fie raspunsul dat de la INML și in cazul in care statul roman nu se incadreaza va restitui dupa aceasta perioada permisul, urmand ca dupa rezultatele…

- Petrolul Ploiești și-a prezentat noul antrenor. Tehnicianul bosniac Sanjin Alagic (46 de ani) este noul membru al staff-ului tehnic. Acesta il va ajuta pe Mehmet Topal, instalat ca „principal” la inceputul lunii iunie. Clubul a facut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta deține licența…

- Neil Lennon (53 de ani), antrenorul Rapidului, este pregatit de primul meci oficial pe banca giuleștenilor. Rapid debuteaza in noul sezon de Superliga pe 13 iulie, in deplasare cu UTA Arad. Tehnicianul nord-irlandez a vorbit despre modificarile pe care le va face in echipa in perioada urmatoare. Tehnicianul…

- Dupa salvarea in extremis de la retrogradare, Zeljko Kopic a fost reconfirmat in postura de A1 al „cainilor”, avand misiunea de a fi „arhitectul” unei reconstrucții care sa salveze pe Dinamo din tranșeele mediocritații din ultimele sezoane. ...

- Zilele trecute, un tractor s-a rasturnat intr-o vale din apropierea localitații salajene Varteșca. In urma evenimentului, un minor a suferit multiple traumatisme la nivelul capului și cailor aeriene. La fața locului au sosit paramedici SMURD și echipaje ale Inspectoratului Județean pentru Situații de…

- Ionel Danciulescu (47 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, nu a reușit sa ințeleaga cum „cainii” au scapat din nou printre degete victoria, de data aceasta pe terenul lui U Cluj, iar Liga 2 este din ce in ce mai aproape. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) a fost aproape de a obține o victorie…