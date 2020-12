Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din comuna Berceni din județul Ilfov, raman in carantina inca 14 zile, a decis, joi, Prefectura Ilfov. Carantina intra in vigoare de joi, in Ajunul Craciunului, de la ora 22.00. Prefectura Ilfov a anunțat ca in urma analizei de risc intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica Ilfov, a…

- Decizia a intrat in vigoare joi, la 22:00.”Luand in considerare situatia epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2 in comuna Berceni, unde a fost inregistrata o incidenta a cazurilor de imbolnavire de 7.66/1.000 locuitori, tinand cont de Hotararea CJSU Ilfov nr. 73/17.12.2020 emisa pe baza…

- Decizia a intrat in vigoare joi, la 22:00.”Luand in considerare situatia epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2 in comuna Berceni, unde a fost inregistrata o incidenta a cazurilor de imbolnavire de 7.66/1.000 locuitori, tinand cont de Hotararea CJSU Ilfov nr. 73/17.12.2020 emisa pe baza…

- Masura de carantinare se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand de sambata, ora 22,00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Mogosoaia, Otopeni si Popesti-Leordeni din judetul Ilfov.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, deciziile survin urmare a ordinelor emise in acest sens de seful…

- Masura de carantinare se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand de sambata, ora 22,00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Mogosoaia, Otopeni si Popesti-Leordeni din judetul Ilfov. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, deciziile survin urmare a ordinelor emise in acest sens de seful…

- Incepand de sambata, de ora 22:00, se prelungeste cu sapte zile masura de carantinare zonala in localitațile ilfovene: Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești-Leordeni, informeaza Prefectura Ilov.Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situații de Urgența, a semnat ordinele de carantinare…

- Carantina s-a prelungit cu sapte zile, incepand de joi, de la ora 22,00, in comuna ilfoveana Berceni, potrivit Ordinului seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a informat, vineri, Institutia Prefectului Ilfov, printr-un comunicat de presa. Propunerea privind prelungirea…

- Comuna Ciorogarla va intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, a anunțat Prefectura Ilfov. Masura a fost luata dupa ce rata de incidența din ultimele 14 zile a ajuns la aproape 8 la mia de locuitori. „Incepand cu data de 13.11.2020, ora 20,00, pentru comuna Ciorogarla a fost instituita carantina…