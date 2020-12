Preambulul și nota de fundamentare a unui proiect de OUG pus in dezbatere publica de Ministerul Finanțelor vorbesc despre amanarea aplicarii masurii de majorare a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea locuințelor. Ar fi vorba de 1 ianuarie 2022, in loc de 1 ianuarie 2021 (cum spune legea 248/2020) “Amanarea de la data de 1 ianuarie 2021 la data de 1 ianuarie 2022 a termenului de intrare in vigoare a masurii privind majorarea la 140.000 euro a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, avand in vedere…