Măsură controversată într-o destinație de vacanță: Turiștii români riscă amenzi mari pentru un obicei comun Una dintre cele mai frumoase destinații de vacanța din Europa, Calpe, situata pe coasta mediteraneana a Spaniei, a luat o decizie surprinzatoare care ar putea afecta turiștii romani. Consiliul municipal al orașului a anunțat ca turiștii care iși instaleaza articole de plaja inainte de ora 09:00 dimineața vor fi amendați cu pana la 250 de […] The post Masura controversata intr-o destinație de vacanța: Turiștii romani risca amenzi mari pentru un obicei comun appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

